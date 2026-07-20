El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 39 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 39 grados.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 21% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste a lo largo del día, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un ambiente algo polvoriento en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:34 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá observar las estrellas y disfrutar de la tranquilidad de la noche.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. Mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas será fundamental para disfrutar de este día soleado sin contratiempos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.