El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% por la mañana y descendiendo a un 24% durante la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más llevadero. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas de mayor radiación.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 20 y 25 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 39 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 29 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable, ideal para actividades nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 21:46, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que la jornada sea más placentera. Recuerda tomar precauciones ante el sol y disfrutar de este hermoso día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.