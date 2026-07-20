El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 24% por la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la brisa del sur, que soplará a velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h, ofrecerá un alivio en los momentos más calurosos.

A lo largo del día, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en espacios abiertos.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y del oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 33 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa puede ser especialmente refrescante y contribuir a que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar de las altas temperaturas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 24 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:41. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará más placentero el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.