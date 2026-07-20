El tiempo en JaÃ©n: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 21% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas de mayor calor. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando rachas de hasta 29 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:34. La noche se presentará fresca, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con un ambiente soleado, temperaturas elevadas y sin riesgo de lluvia. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.