El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 62% y aumentando gradualmente hasta un 67% en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la brisa del mar ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre 22 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en las primeras horas del día. Esta brisa será especialmente agradable en la costa, donde los visitantes podrán disfrutar de un día de playa sin preocuparse por el calor extremo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por la playa, deportes acuáticos o simplemente disfrutar de un picnic en el parque. La ausencia de nubes también permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día perfecto para tomar el sol.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados hacia el final de la jornada. La humedad también se mantendrá en niveles moderados, lo que podría hacer que la tarde sea un poco más fresca y agradable. Al caer la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:46.

En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa refrescante que hará que la jornada sea placentera. No olviden protegerse del sol y mantenerse hidratados mientras disfrutan de este espléndido día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.