El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo más elevada debido a la radiación solar.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la percepción del calor. En la mañana, la humedad se situará en un 49%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 43% por la tarde. Esta combinación de calor y humedad podría hacer que las horas más calurosas del día se sientan bastante intensas, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 16 y 26 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio en las horas más cálidas, especialmente en zonas costeras. Sin embargo, se espera que en la tarde el viento cambie de dirección hacia el sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 43 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco al caer la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa onubense.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 25 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:45. La noche se presentará tranquila y cálida, ideal para paseos y actividades nocturnas.

En resumen, Huelva disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la playa, realizar actividades al aire libre y aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.