El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo hasta un 25% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. Es importante mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 21 km/h. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, la dirección del viento sugiere que no se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas, manteniendo el ambiente cálido y seco.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:41, brindando un espectáculo visual en el cielo.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado del sur. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, pero se aconseja tomar precauciones ante el calor intenso. Con un cielo despejado y sin posibilidad de lluvia, los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo las actividades diarias en un entorno agradable y soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.