El día de hoy, 20 de julio de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 22 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 57% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 68% en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de calor moderada, aunque el ambiente se mantendrá agradable gracias a la ausencia de precipitaciones. De hecho, no se esperan lluvias en todo el día, con una probabilidad de precipitación que se mantiene en cero.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur con velocidades de hasta 7 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Para la tarde, se anticipan rachas de viento que podrían alcanzar los 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, que alcanzarán su pico en 36 grados alrededor de las 5 de la tarde.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:42, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que la noche se mantenga cálida, con mínimas que rondarán los 26 grados. La humedad también se incrementará, alcanzando un 42% hacia el final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más calurosa.

En resumen, hoy en Coria del Río será un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado y temperaturas cálidas. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día. La combinación de sol, calor y viento hará que la jornada sea placentera, perfecta para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.