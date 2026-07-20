El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ãcija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 20 de julio de 2026, se presenta en Écija con condiciones meteorológicas mayormente despejadas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, que alcanzará su mínimo de 21 grados a las 05:00.
Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 15% y el 60% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación térmica más elevada en las horas pico. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un ambiente caluroso, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, pero también se debe tener en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.
El orto se producirá a las 07:14 y el ocaso a las 21:38, lo que brindará un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, Écija experimentará un día caluroso y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde, y un cielo despejado que permitirá disfrutar de un tiempo agradable, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.
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