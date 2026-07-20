El día de hoy, 20 de julio de 2026, se presenta en Écija con condiciones meteorológicas mayormente despejadas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, que alcanzará su mínimo de 21 grados a las 05:00.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 15% y el 60% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación térmica más elevada en las horas pico. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un ambiente caluroso, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, pero también se debe tener en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

El orto se producirá a las 07:14 y el ocaso a las 21:38, lo que brindará un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, Écija experimentará un día caluroso y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde, y un cielo despejado que permitirá disfrutar de un tiempo agradable, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.