El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Castilleja de la Cuesta. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 29 grados a las 12:00 y culminará en un máximo de 36 grados a las 17:00.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 45% a la medianoche y aumentando hasta un 79% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad disminuirá, alcanzando un 19% a las 20:00. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y calurosa.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 23 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero a partir de las 16:00, se intensificará, alcanzando rachas de hasta 36 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el parque o realizar actividades deportivas.

El orto se producirá a las 07:18 y el ocaso será a las 21:42, lo que brinda una larga jornada de luz solar. Este es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, organizar un picnic o simplemente relajarse al aire libre. Con un tiempo tan favorable, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor. En resumen, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.