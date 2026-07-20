El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 58% hacia el final de la jornada. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, la brisa del viento, que soplará principalmente del noroeste, ayudará a mitigar el calor. Las velocidades del viento oscilarán entre 20 y 39 km/h, lo que proporcionará un alivio agradable en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o eventos familiares. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día completamente seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados hacia las 19:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 25 grados a las 22:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y una brisa refrescante. Se recomienda a los residentes y visitantes que se mantengan hidratados y que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.