El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 41% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 75% en la tarde. Este incremento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de sol y temperaturas elevadas hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 25 km/h. Este viento, aunque moderado, proporcionará un alivio ante el calor, especialmente en las horas de mayor temperatura. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ser un factor refrescante para los que se encuentren en espacios abiertos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics o paseos por el campo.

La salida del sol se producirá a las 07:16 y se pondrá a las 21:40, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados hacia el final de la jornada, lo que permitirá disfrutar de una velada cálida y agradable.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas altas y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.