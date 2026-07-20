El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% y aumentando gradualmente hasta un 62% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas de mayor temperatura, que se prevé alcanzará un pico de 37 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Es recomendable que los habitantes de Camas tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h durante la mañana y la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento se tornará más suave, con ráfagas que no superarán los 9 km/h. Esto contribuirá a que la sensación térmica se mantenga elevada, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:41. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados a las 11 de la noche, lo que hará que la velada sea más fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para aprovechar al máximo las actividades estivales.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.