El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados entre las 02:00 y las 04:00.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 36 grados a las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 29% en las primeras horas y bajará hasta un 14% en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más intensa. Es recomendable que los habitantes de Cabra tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento será suave, alcanzando velocidades de 5 a 8 km/h, pero por la tarde, se intensificará, llegando a ráfagas de hasta 29 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es aconsejable llevar protección solar y mantenerse hidratado, dado que las altas temperaturas pueden ser un factor de riesgo, especialmente para personas vulnerables.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso que se espera para las 21:35 horas. La noche también se presentará despejada, con temperaturas que descenderán gradualmente, alcanzando los 29 grados a las 23:00 horas. En resumen, el día de hoy en Cabra será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de cuidado ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.