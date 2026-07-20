El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

Hoy, 20 de julio de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el estado del cielo se mantenga en condiciones de "despejado", lo que favorecerá actividades al aire libre y un ambiente agradable para disfrutar del verano.

Las temperaturas serán cálidas, comenzando en torno a los 23 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzando un máximo de 36 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Es recomendable que los habitantes y visitantes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 56% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar niveles más bajos en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. A medida que avance el día, la humedad se situará en torno al 32% hacia la tarde, lo que puede hacer que el calor se sienta más agobiante.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur a una velocidad moderada, comenzando con ráfagas de hasta 8 km/h en la mañana y aumentando a 19 km/h en la tarde. Las rachas de viento alcanzarán su máxima intensidad en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin contratiempos. La ausencia de nubes y la estabilidad del tiempo son ideales para disfrutar de eventos al aire libre, picnics y reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del verano, pero se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.