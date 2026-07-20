El tiempo en CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 35% y aumentando gradualmente hasta un 22% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el día sea más llevadero para las actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Este viento también contribuirá a la dispersión de cualquier posible contaminación en el aire, favoreciendo una mejor calidad del mismo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que las actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares, podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a partir de las 21:38 horas.

Es importante recordar que, aunque el tiempo será mayormente favorable, se recomienda mantenerse hidratado y usar protector solar, especialmente durante las horas de mayor exposición al sol. Las condiciones climáticas de hoy son ideales para disfrutar de la belleza de Córdoba, ya sea explorando sus parques, visitando monumentos históricos o simplemente disfrutando de un día en la naturaleza.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.