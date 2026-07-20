El día de hoy, 20 de julio de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a las 07:00 horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados entre las 17:00 y las 19:00 horas.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 21% a medianoche y aumentando ligeramente hasta un 45% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a descender, alcanzando niveles de entre el 13% y el 15% durante las horas más cálidas del día. Esto, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 3 y 14 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales, alcanzando hasta 32 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de un día en los parques o realizar actividades deportivas.

El orto se producirá a las 07:06 horas y el ocaso a las 21:33 horas, lo que proporciona una amplia ventana para disfrutar de la luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 23:00 horas, lo que sugiere que la noche será cálida y agradable.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y tomar precauciones ante el calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.