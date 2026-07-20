El tiempo en BailÃ©n: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 23% por la mañana y descendiendo hasta un 13% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida, por lo que se recomienda a los habitantes de Bailén tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Es importante mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se anticipa que el viento alcance rachas de hasta 33 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, aunque también podría generar una sensación de mayor frescura en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:34. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que continuarán bajando, lo que hará que el ambiente sea más fresco y agradable.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar. La combinación de un cielo despejado, temperaturas elevadas y vientos moderados promete un día veraniego perfecto para disfrutar de la belleza de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.