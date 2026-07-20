El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 21% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Baeza que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 34 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también se sugiere tener precaución con posibles ráfagas más intensas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:33. Este clima favorable es ideal para disfrutar de actividades nocturnas en la ciudad, como paseos por sus históricas calles o cenas al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Baeza se caracteriza por un tiempo cálido y soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que aportará algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.