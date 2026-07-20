El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, Baena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 23% y aumentando gradualmente hasta un 22% hacia el final del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor intenso que se experimentará durante las horas pico. La combinación de un cielo despejado y una humedad moderada permitirá que los rayos del sol se sientan con fuerza, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones adecuadas, como el uso de protector solar y ropa ligera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 19 km/h. Durante la tarde, se registrarán ráfagas de viento más intensas, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, especialmente si se planean actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es un alivio para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasar tiempo en los parques y plazas de la ciudad. La ausencia de lluvias también sugiere que el suelo se mantendrá seco, lo que es favorable para las actividades agrícolas en la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Baena disfruten de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:35. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Baena será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.