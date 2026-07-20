El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, Arahal se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 48% y descendiendo a lo largo del día, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera a pesar del calor. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de Arahal que tomen precauciones ante las altas temperaturas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro alcance su punto máximo.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 22 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, por lo que es aconsejable protegerse adecuadamente con bloqueador solar y mantenerse hidratado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 30 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se espera que ocurra a las 21:39. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que continuarán bajando, lo que hará que el ambiente sea más fresco y agradable.

En resumen, el día en Arahal se perfila como ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, vientos moderados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda disfrutar del día, pero siempre con precauciones ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.