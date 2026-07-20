El tiempo en AndÃºjar: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 28°C, descendiendo gradualmente a 20°C a las 07:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avanza la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, con un pico de 39°C alrededor de las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 14% y el 58%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. Es recomendable que los habitantes de Andújar tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas del día, manteniéndose hidratados y evitando la exposición directa al sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste con velocidades que variarán entre 2 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, la brisa será más suave durante la mañana y la noche, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto se traduce en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques. Los cielos despejados también brindarán una excelente oportunidad para observar el atardecer, que se producirá a las 21:35 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, Andújar vivirá un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y un viento moderado que proporcionará algo de frescura. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el verano, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para cuidar la salud ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.