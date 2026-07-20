El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, Almonte se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo más elevada.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 49% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 47% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la humedad no será excesiva, lo que podría hacer que el calor sea más llevadero. Sin embargo, es recomendable que los habitantes y visitantes de Almonte se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la naturaleza o eventos al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 22 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo las estrellas.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy será mayormente soleado y caluroso, con un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, así que no olviden protegerse del sol y mantenerse hidratados.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.