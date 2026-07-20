El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, Aljaraque se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la mañana y bajando a 22 grados a las 3 de la mañana.

Durante la mañana, el termómetro se mantendrá en torno a los 21 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% y aumentando gradualmente hasta un 59% a la 1 de la mañana. Esto podría generar una sensación de calor, pero no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día.

A medida que el sol ascienda en el cielo, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 33 grados a las 3 de la tarde. La tarde será calurosa, pero la brisa del viento, que soplará desde el noroeste a velocidades que oscilarán entre 14 y 18 km/h, proporcionará un alivio refrescante. La velocidad del viento alcanzará su punto máximo a las 9 de la mañana, con ráfagas de hasta 35 km/h, lo que ayudará a mitigar la sensación térmica.

A partir de la tarde, el cielo seguirá despejado, aunque se espera un ligero aumento en la nubosidad hacia la noche, con la aparición de nubes altas. Sin embargo, no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 4 de la tarde y bajando a 29 grados hacia las 7 de la tarde.

La noche se presentará con un cielo despejado, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre. La temperatura se mantendrá en torno a los 26 grados a las 9 de la noche, y se espera que descienda a 24 grados hacia la medianoche. La humedad relativa también comenzará a aumentar, alcanzando un 62% hacia las 10 de la noche.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.