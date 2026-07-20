El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 20 grados a media tarde, antes de volver a ascender hacia la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 42% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 90% en las horas previas al atardecer. Este aumento en la humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas, especialmente durante las horas centrales del día, cuando se prevé que el termómetro marque hasta 38 grados . Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá dentro de un rango cómodo gracias a la brisa que se espera a lo largo del día.

El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán por la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que proporcionará un alivio ante el calor intenso. Este viento también contribuirá a mantener el cielo despejado, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día, lo que significa que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:42. Las temperaturas nocturnas se mantendrán agradables, rondando los 28 grados , lo que permitirá que los habitantes de La Algaba disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el frío.

En resumen, el tiempo de hoy en La Algaba será ideal para disfrutar de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde y un viento que ofrecerá un respiro ante el calor. No se esperan lluvias, lo que convierte a este día en una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.