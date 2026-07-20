El día de hoy, 20 de julio de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo más elevada.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 47% por la mañana y disminuyendo a medida que la temperatura aumenta, alcanzando niveles más bajos en las horas de mayor calor. Esto podría generar un ambiente algo seco, pero también propenso a la sensación de calor intenso, especialmente durante la tarde. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 23 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la combinación de calor y viento puede aumentar la sensación térmica, por lo que se aconseja tomar precauciones.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es fundamental protegerse del sol, ya que la radiación UV puede ser alta en estas condiciones.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando unos 30 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades nocturnas. La temperatura mínima se espera en torno a los 27 grados, lo que sugiere que la noche será cálida.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas y la necesidad de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.