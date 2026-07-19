El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 19 de julio de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en unos agradables 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 23 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta llegar a los 22 grados a las 03:00 y 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 21 grados, y subiendo gradualmente a 22 grados a las 09:00. El calor se intensificará a medida que el día avance, alcanzando un pico de 36 grados entre las 16:00 y 18:00. Por la tarde, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 35 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, especialmente con la humedad relativa que oscilará entre el 43% y el 72% a lo largo del día.

La humedad será más alta en las primeras horas, alcanzando un 72% a las 05:00, pero disminuirá a medida que el sol se eleve en el cielo, llegando a un 51% a las 10:00 y bajando hasta un 31% a las 21:00. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la combinación de temperaturas elevadas y una humedad moderada podría hacer que la sensación de calor sea notable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, el viento alcanzará los 13 km/h, aumentando a 19 km/h a las 00:00. A medida que avanza la jornada, se prevé que la velocidad del viento se mantenga entre 10 y 20 km/h, lo que proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Con cielos despejados y temperaturas cálidas, este día de verano promete ser ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.