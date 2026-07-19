El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente a 22 grados a las 02:00 horas. A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 25 grados a las 10:00 horas y llegando a un máximo de 36 grados hacia las 18:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% a la medianoche y disminuyendo a un 20% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones en Utrera durante el día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasar tiempo en los parques y plazas de la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, el sol se ocultará a las 21:41, marcando el final de un día soleado y caluroso. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 29 grados a las 22:00 horas y cerrando la jornada con una noche cálida y despejada.

En resumen, Utrera disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que ofrece el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.