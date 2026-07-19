El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, Tomares se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un espléndido día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y 23 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 12:00 horas. La tarde será especialmente cálida, con temperaturas que podrían llegar hasta los 36 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un buen momento para buscar sombra o refrescarse. A lo largo del día, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a rachas de hasta 40 km/h hacia la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas de viento podrían ser más intensas en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente disfrutar de un día de campo con amigos y familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:42. La noche se presentará fresca, ideal para salir a dar un paseo o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy será predominantemente soleado, cálido y seco, con un viento moderado que ofrecerá un alivio del calor. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.