El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta el atardecer, la visibilidad será excelente, lo que favorecerá actividades al aire libre y planes familiares.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 24 grados en la siguiente hora. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas centrales de la tarde. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 46% y aumentando hasta un 71% en las horas de la tarde. Este incremento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo y adaptar las actividades en consecuencia.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 15 km/h en las primeras horas, aumentando a 23 km/h en la tarde. Las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta 40 km/h, especialmente en las horas más cálidas, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, es aconsejable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esta estabilidad climática es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en jardines.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados hacia la hora de la cena y bajando a 27 grados en las últimas horas del día. El ocaso se producirá a las 21:42, ofreciendo un hermoso espectáculo de colores en el cielo al caer la tarde.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que proporcionará algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.