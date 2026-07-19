El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 20 grados a media mañana.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas pico de la tarde, entre las 16:00 y 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 15% y el 80% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se incrementen las temperaturas.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste a una velocidad de 6 km/h, aumentando a medida que el día avanza. Para la tarde, se anticipan ráfagas de viento que alcanzarán hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor intenso. La dirección del viento se mantendrá mayormente del oeste, con algunas variaciones hacia el suroeste.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no se esperan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el parque o realizar actividades deportivas.

La puesta de sol está programada para las 21:42 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y cielos despejados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados hacia las 23:00 horas, lo que permitirá un ambiente más fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas elevadas y vientos moderados que ayudarán a mitigar el calor. Es un día perfecto para disfrutar al aire libre, así que no olvide llevar protección solar y mantenerse hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.