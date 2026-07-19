El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, estabilizándose en torno a los 24 grados entre las 03:00 y las 04:00.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 33% y el 50% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. A medida que el sol se eleva, la combinación de calor y humedad podría generar un ambiente caluroso, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 3 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, la dirección del viento se mantendrá predominantemente del oeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Puente Genil pueden planificar sus actividades sin temor a interrupciones por mal tiempo. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 21:37 horas.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol, especialmente durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.