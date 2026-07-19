El tiempo en Priego de CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, Priego de Córdoba disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 24 grados a las 03:00 y 23 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura se estabilizará en torno a los 22 grados, manteniéndose en este rango hasta las 07:00. Durante la mañana, el termómetro comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 24 grados a las 09:00. La temperatura seguirá aumentando, alcanzando los 27 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 36 grados entre las 15:00 y las 16:00, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá baja durante todo el día, comenzando en un 22% a las 00:00 y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación térmica de calor intenso. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando un 20% hacia las 21:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 15:00 y las 16:00, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, en general, el viento será moderado y no se anticipan condiciones adversas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico. La puesta de sol se producirá a las 21:35, marcando el final de un día soleado y caluroso en Priego de Córdoba.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.