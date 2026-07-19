El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 21 grados a las 04:00 y 20 grados a las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 19 grados a las 06:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 38 grados a las 17:00, lo que indica un día caluroso. La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 24% a la medianoche y aumentando hasta un 71% a las 08:00, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa en las primeras horas. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 11% hacia el final de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste con velocidades que oscilarán entre 10 y 18 km/h durante la mañana y la tarde. A las 19:00, la velocidad del viento alcanzará su máximo con 19 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor intenso. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 07:10 y el ocaso a las 21:40, brindando a los habitantes de Pozoblanco una larga jornada de luz solar. Este clima favorable es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y tomen precauciones ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas pico del calor. En resumen, hoy será un día espléndido en Pozoblanco, ideal para disfrutar del verano en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.