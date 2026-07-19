El día de hoy, 19 de julio de 2026, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 03:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se situará en un 42%, aumentando hasta un 70% hacia las 06:00. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 14% hacia las 19:00, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 20 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes y visitantes de Palma del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La ausencia de nubes también permitirá que el sol brille intensamente, por lo que se recomienda tomar precauciones adecuadas, como el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 35 grados a las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:40, marcando el final de un día caluroso y despejado. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en Palma del Río, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas y la necesidad de mantenerse fresco e hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.