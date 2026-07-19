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El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 19 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Los Palacios y Villafranca, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y 22 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 21 grados a las 03:00 y 04:00, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A partir de las 05:00 horas, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 20 grados, y se espera que durante el resto del día se produzca un aumento significativo en las temperaturas. Para el mediodía, se anticipa que el termómetro marque 34 grados a las 14:00, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 53% a las 00:00 y disminuyendo gradualmente hasta un 25% a las 16:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 53% a las 23:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y 19:00 horas, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y despejado.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura en las horas más calurosas. Se aconseja a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol durante las horas pico de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.

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