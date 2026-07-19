El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que la luz solar caldee rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 28 grados, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán su tendencia a la baja, estabilizándose en torno a los 24 grados entre las 03:00 y las 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, se espera un ligero aumento, alcanzando los 23 grados. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a subir de nuevo, alcanzando los 30 grados a las 12:00 y alcanzando su punto máximo de 37 grados entre las 17:00 y las 19:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% a la medianoche y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico de temperatura. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo seco, por lo que se recomienda a los habitantes de Osuna mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 1 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 17:00 y las 19:00, alcanzando hasta 33 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio en las horas más calurosas, aunque no será suficiente para mitigar completamente la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La puesta de sol está programada para las 21:38, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será cálido y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.