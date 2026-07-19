El tiempo en MorÃ³n de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, ofreciendo temperaturas agradables que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo hasta un 17% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación térmica podría ser más llevadera en comparación con días anteriores, gracias a la baja humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando rachas de hasta 33 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se anticipa precipitación alguna, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 29 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:39, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para salir, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.