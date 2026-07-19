El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con una temperatura que comenzará en torno a los 28 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 26 grados a la 1 de la tarde y bajando a 24 grados a las 3 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 30% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 51% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará de manera constante, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h, predominando de dirección oeste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Este viento, aunque moderado, será suficiente para mantener el ambiente fresco y agradable, especialmente en las horas más calurosas del día.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a 37 grados a las 5 de la tarde. Es recomendable que los habitantes de Montilla tomen precauciones ante el calor intenso, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas. La tarde se mantendrá despejada, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:37.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación y a la protección solar, especialmente durante las horas de mayor exposición.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.