El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 20% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica podría ser más llevadera en comparación con días de alta humedad. Sin embargo, se recomienda a los habitantes y visitantes de Moguer que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 16:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento también podría generar un ambiente propicio para actividades al aire libre, aunque se aconseja estar atentos a las ráfagas más fuertes.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las probabilidades de lluvia son prácticamente nulas, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a la playa. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:45 horas.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para el descanso nocturno. En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, ideal para aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.