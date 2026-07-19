El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 24 grados a las 04:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 36 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 23% a la medianoche y disminuyendo a un 15% hacia la tarde. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Martos tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h durante la mañana y alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h por la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque también podría generar un ambiente seco. Las condiciones de viento son favorables para actividades al aire libre, pero se aconseja estar atentos a posibles ráfagas más fuertes en las horas pico.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:08 horas y el ocaso será a las 21:35 horas, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 30 grados a las 23:00 horas.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y caluroso, con cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.