El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 23 grados a las 02:00 y 03:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 31 grados a las 12:00 y subiendo hasta un máximo de 38 grados a las 17:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% a la medianoche y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que puede hacer que la jornada sea más llevadera para quienes se encuentren en la calle.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 29 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la tarde. A las 18:00, la velocidad del viento alcanzará su punto máximo, con ráfagas de hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Marchena pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

El orto se producirá a las 07:15, brindando a los marcheneros la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:39, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este clima favorable es perfecto para actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos, así que no olvide protegerse del sol y mantenerse hidratado durante las horas más calurosas del día. En resumen, hoy será un día espléndido en Marchena, ideal para disfrutar del verano en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.