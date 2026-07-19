El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 22 grados en las horas más frescas de la madrugada.

Durante la mañana, la temperatura se mantendrá agradable, rondando los 24 grados, y la humedad relativa será moderada, con valores que oscilarán entre el 46% y el 50%. Esto proporcionará un ambiente cómodo para realizar actividades al aire libre. A medida que el sol se eleve, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales de la tarde. Es recomendable tomar precauciones ante el calor, como mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor radiación solar.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h, aumentando en las horas de la tarde, donde se podrían registrar rachas de hasta 40 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, sin posibilidad de lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones meteorológicas adversas. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:42. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir y disfrutar del aire libre.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que proporcionará algo de alivio.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.