El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, con un registro de hasta 36 grados en las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% por la mañana y descendiendo a un 16% durante la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los lucentinos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h. Este ligero viento podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas de la tarde, cuando las temperaturas son más elevadas. Sin embargo, no se prevén rachas fuertes que puedan causar molestias.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no hay expectativas de lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre, picnics o simplemente pasear por la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 15 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:36. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables por la noche hará que sea un momento perfecto para salir y disfrutar de la vida nocturna de Lucena.

En resumen, el tiempo de hoy en Lucena se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen al máximo este día soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.