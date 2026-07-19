El día de hoy, 19 de julio de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 25 grados a la 01:00 y 23 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento significativo en la temperatura.

A partir de las 11:00 horas, la temperatura alcanzará los 29 grados, y para las 14:00 horas, se prevé que llegue a un máximo de 38 grados . Este calor intenso se mantendrá hasta las 20:00 horas, cuando la temperatura comenzará a descender gradualmente. Es importante que los habitantes de Lora del Río tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, utilizando protector solar y manteniéndose hidratados.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 42% a las 00:00 horas y alcanzando un 66% a las 06:00 horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas aumenten, la humedad disminuirá, llegando a un 50% a las 10:00 horas y bajando a un 15% hacia la tarde. Esta combinación de calor y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h entre las 16:00 y 17:00 horas. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también es recomendable tener precaución con objetos que puedan ser arrastrados por ráfagas fuertes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. En resumen, el día se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas para protegerse del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.