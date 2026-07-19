El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 39 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 30 grados, que descenderá ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando los 36 grados a las 14:00 y un máximo de 39 grados a las 17:00.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 19% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles relativamente bajos, alrededor del 12% a las 18:00. Esto, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, la velocidad del viento será de 10 km/h, aumentando a 14 km/h a las 01:00. Durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 38 km/h entre las 17:00 y las 19:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar ráfagas que afecten la sensación térmica.

No se anticipa precipitación en el día de hoy, ya que los registros indican que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el tiempo adverso. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, pero es fundamental mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En resumen, Linares disfrutará de un día cálido y soleado, con cielos despejados y vientos moderados. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias para evitar golpes de calor y que aproveche el buen tiempo para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.