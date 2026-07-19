El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día caluroso, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% por la mañana y disminuyendo a un 29% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del sol sin incomodidades. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 36 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar el calor acumulado.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia la tarde y bajando a 21 grados en las horas nocturnas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:47. La noche se presentará tranquila y agradable, perfecta para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo bajo las estrellas.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, sin riesgo de lluvias. Se recomienda aprovechar al máximo este día, manteniéndose hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.