El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 36 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 23 grados, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y 02:00, antes de alcanzar los 21 grados a las 03:00.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su ascenso, alcanzando los 28 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 36 grados a las 17:00. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán cálidas, con valores de 34 grados a las 18:00 y 33 grados a las 19:00. Hacia el final del día, se anticipa un ligero descenso, con 31 grados a las 20:00 y 29 grados a las 21:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 67% a la medianoche y aumentando hasta un 89% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 61% a las 23:00.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h entre las 18:00 y las 19:00. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor intenso, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que los residentes de Lebrija podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será cálido y despejado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y tomen precauciones ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas pico del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.