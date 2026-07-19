El tiempo en JaÃ©n: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Jaén, con temperaturas que oscilarán entre los 30 y 39 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 30 grados, que descenderá ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance la jornada, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 39 grados a las 17:00.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 18% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que no superarán el 37%. Esto, combinado con las altas temperaturas, generará una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Jaén tomar precauciones, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 2 y 14 km/h. A primera hora, el viento será más fuerte, alcanzando hasta 12 km/h, pero se irá suavizando a medida que avance el día. A las 14:00, se espera que la velocidad del viento sea de 26 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones meteorológicas adversas. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo por la tarde. La combinación de calor y baja humedad puede generar un ambiente sofocante, por lo que se sugiere a la población que tome las precauciones necesarias para disfrutar del día de manera segura.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.