El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Isla Cristina según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de julio de 2026, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día caluroso ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% y descendiendo a lo largo del día, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera. Sin embargo, es recomendable que los habitantes y visitantes de Isla Cristina se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 13:00 y las 16:00 horas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 25 y 39 km/h. Este viento, aunque fresco, podría sentirse más intenso en las zonas costeras, por lo que se aconseja tener precaución si se planea realizar actividades en la playa o en el mar. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 40 km/h en algunos momentos, lo que podría afectar a embarcaciones pequeñas.
La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de la playa o realizar excursiones en la naturaleza. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de las hermosas vistas que ofrece la costa de Isla Cristina.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 28 grados hacia el final del día. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 25 grados, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.
En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de la playa, paseos por la naturaleza o simplemente relajarse bajo el sol.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.
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